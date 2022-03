Sensationssieg von VC Wolfurt Herren in Tirol

3:2-Auswärtssieg der Vonach-Truppe in der Tiroler Landeshauptstadt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Annahme und einer veränderten Stammsechs kamen die Wolfurter immer Besser ins „Heimspiel“ in Innsbruck. Nach dem bis zum Ende des Ersten Satzes die Vonach Truppe überraschend mithalten konnte mussten sie diesen dennoch knapp abgeben.

Nach Taktischer Nachbesserung in der Satzpause, stellten sich die an diesem Tag von Sacha Mosig gecoachte Truppe, besser auf die Tiroler ein. Die Blockarbeit und vor allem die stabilere Annahme, sowie sensationelle Arbeit in der Verteidigung brachten dem Außenseiter den Satzgewinn gegen den 1. Ligisten.