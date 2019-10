Sensationssieg der Wälder beim Meister Laibach

Den Wäldern gelingt ein Überraschungserfolg über HK Olimpija.

In einem engen und spannenden Spiel belohnen die Juurikkala Schützlinge ihre harte Arbeit mit den ersten Punkten der laufenden Saison. Neben einem starken Karlo Skec zeichnete sich Stefan Söder mit dem Overtimetreffer zum 2:1 aus.

Vom Papier her war es ein ziemlich ungleiches Duell. Der amtierende Meister gegen den Tabellenvorletzten. Auf dem Eis zeichnete sich ein ganz anderes Bild ab, denn die Wälder brauchten sich vor den Slowenen nicht zu verstecken. In den ersten Minuten kamen die Gäste mit viel Schwung, die Hausherren hielten mit körperbetonten Spiel dagegen. Skec und Spreitzer hatten genug zu tun, Chancen gab es hüben wie drüben. Klingeln wollte es erst in der 18. Minute. Pesut feuerte im Powerplay unhaltbar ab, das 0:1 leuchtete auf der Uhr auf.