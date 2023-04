Sensationelles Ergebnis für Sportmittelschule Wolfurt

Klare Vorarlberger Dominanz im Turn10-Schulsport beim Bundesfinale „Schul-Olympics Turn10“.

Österreichs beste Klassenteams ermittelten beim Bundesfinale „Schul-Olympics Turn10“ ihre Sieger. Der Wettkampf wurde am 13. April 2023 in Mattersburg (Burgenland) ausgetragen. Große Erfolge feierten die Vorarlberger Schulen: In allen vier Kategorien gab es Medaillen. Im Bewerb der Sportmittelschulen holte die SMS Wolfurt zwei Titel, bei den Mittelschulen und AHS-Unterstufen ging Silber an die MS Wolfurt und Bronze ans BG Dornbirn. Herausragend war das Ergebnis der Wolfurterinnen: Im Vierkampf mit Bodenturnen, Reck, Kastensprung und Barren/Balken lagen die sechs Schülerinnen der 4a (395 Punkte) nur fünf Punkte unter dem zu erreichenden Maximalwert von 400.