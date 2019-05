Sensationelles Ergebnis bei der 11. Golmer Cross Golf Charity

Unter dem Motto ‚Vo Muntafuner – för Muntafuner‘ wurden in zwei Tagen unglaubliche 222.851 Euro eingespielt.

Der Startschuss für das heurige Charity-Event war der Freitag mit einem vorgabewirksamen Turnier im GC Montafon. Am Abend folgte das große Charity-Genuss-Gondeln. 220 Gäste besuchten die einzigartige Veranstaltung, wobei renommierte Weingüter und heimische Produzenten ihre Köstlichkeiten in 30 Gondeln der Golmerbahn präsentierten.

Beim „Herzstück“ der Veranstaltung wurde am Samstag traditionell in Dirndl und Lederhose über die Anita-Wachter-Rennstrecke am Golm gegolft – heuer bei geschlossener Schneedecke, was dem sportlich-amüsanten Tag die besondere Note gab. Besonders emotional für alle Teilnehmer war dabei auch dieses Jahr wieder der Überflug von vier Vorarlberger Privatmaschinen, die von der GCG-Charity betreute Montafoner Familien an Bord hatten. Bei der abendlichen Tombola und Versteigerung war die Großzügigkeit aller Anwesenden nicht zu stoppen, sodass schließlich das großartige Ergebnis von Euro 222.851 Euro erreicht werden konnte.