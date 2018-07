Sensationeller dritter Rang für Schleindler

Zur diesjährigen Österreichischen Meisterschaft für Kinder und Jugend, fuhren Markus Schleindler und drei weitere Billardspieler nach Kramsach/ Tirol, um im Billard - Vorarlberg zu vertreten.

Am ersten Tag war der Technikbewerb im 14/1 an der Reihe – das hieß 2xMitläufer, 2xStoppball und 2xRückläufer – insgesamt konnte jeder Spieler max. 90 Punkte erreichen. In der ersten Runde schaffte Markus (von den Pool Fighters Oberland) mit einer beachtlichen Leistung 62 Punkte und stieg somit ins Hauptfeld auf. In den darauffolgenden Begegnungen konnte Markus wiederholt seine ganze Klasse unter Beweis stellen und eroberte, bei seinem ersten Antreten, den ausgezeichneten 3. Rang. Die weiteren grandiosen Platzierungen von Markus waren der 5. Platz im 9 Ball und der 7. Platz im 8 Ball