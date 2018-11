Sensationeller Auswärtssieg von VC Wolfurt in Oberndorf

Ein sensationeller 3:2-Auswärtssieg nach Sätzen gelang VC Wolfurt in Oberndorf.

TV Oberndorf – Raiffeisen VC Wolfurt 2:3 (27:25; 25:27; 25:18; 23:25; 7:15)

Was für ein sensationeller Sieg.

Im ersten Satz gleich ein Starker Beginn von beiden Mannschaften, es ging gleich von Anfang an heiß her. Kein Ball wurde dem Gegner geschenkt und es wurde um jeden Ball gekämpft, die Zahlreichen Zuseher in der Halle bekamen unglaublich lange und spektakuläre Bälle zu sehen. Knapp mussten sich die Wolfurter geschlagen geben, doch die Truppe um Trainer Pizunski war heiß auf einen Sieg. Das spürten auch die zuvor spielenden Dornbirner Mädels und unterstützten die Burschen tatkräftig.

Der Zweite Satz holten sich dann auch die Wolfurter, mit stärkerem Service und vor allem weniger Fehler konnten sie den Sack zu machen und ausgleichen. „Zuspieler Sebastian Vonach und Mittelblocker Florian Winder konnten die Gegner mit ihrem Service stark unter Druck setzen. Die Starke Teamleistung in der Verteidigung und in der Blocksicherung halfen uns das Spiel zu drehen“ – so Trainer Pizunski.

Auch im 3. Satz wurden die Zuschauer mit der starken Leistung überzeugt, die Stimmung stieg und das Spiel wurde immer mehr zu einem Krimi. Dennoch ging der 3. Satz an Oberndorf.

Doch Wolfurt lies sich heute nicht so schnell abwimmeln und startete nochmal mit 30% mehr in den 4. Satz. Es konnte sofort einen Abstand auf den Gegner errungen werden und dieser wurde immer Mehr ausgebaut. Zum Schluss des 4. Satzes baute aber die Konzentration bei den Wolfurtern ab und Oberndorf konnte sich bis auf 23:23 heran kämpfen. Schlussendlich machten die Vorarlberger jedoch den Sack zu.

Im 5 Satz wusste die Halle nicht was da passiert, Wolfurt startete so Solide und Stark. Oberndorf hat nicht den auch einer Chance und so beendete Wolfurt auch den Satz.