Sensationelle fünf WM-Medaillen für Karatesportler

Die beiden jungen Sportler mit Down-Syndrom gewannen am Wochenende bei der von der "Mediterranean Karate Alliance" erstmals online durchgeführten Weltmeisterschaft für Kampfsportarten insgesamt 1x Gold, 3x Silber und 1x Bronze in den inklusiven Karate Kata Bewerben.

Der 17 jährige Timo Palombo aus Göfis musste sich sowohl in der allgemeinen inklusiven OPEN Klasse für alle Menschen mit Beeinträchtigung als auch in der Kategorie "Mild to Medium Learning Disability" lediglich der Kanadischen Weltmeisterin der Karate WM in Linz 2016, Patricia Wright, geschlagen geben und holte somit gleich zweimal sensationell Silber.