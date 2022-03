Sensationell aufspielender EHC Lustenau gewinnt

Eine wahre Meisterleistung zeigte ein dezimiertes Team des EHC Lustenau gegen die favorisierten Italiener aus Asiago und gewinnt das Spiel mit 5:3.

Die Entscheidung in diesem dramatischen Match gelang Stefan Häußle mit einem Empty-Net-Goal in der 59. Minute.



Neun Spieler musste der EHC Lustenau bei diesem wichtigen Heimspiel im Halbfinale der AHL vorgeben. Die verbleibenden Spieler zeigten von Beginn an eine kampfbetonte und konzentrierte Leistung. Schon in der 4. Minute konnte Kapitän Max Wilfan den italienischen Torhüter zum 1:0 für überlisten. Asiago war körperlich die bessere Mannschaft und setzte in weiterer Folge Lustenau unter Druck. Doch die Lustenauer wehrten sich mit allen Kräften. Kurz vor Drittelsende mussten sie jedoch den Ausgleichstreffer hinnehmen.



Auch im zweiten Spielabschnitt war Asiago die tonangebende Mannschaft. Aus einem Konter heraus war es abermals Lustenaus Kapitän Max Wilfan, der den EHC in der 26. Minute in Führung schoss. Es folgten stürmische Angriffe der Venetier und so kamen sie in der 29. Minute zum Ausgleichstreffer. Asiago drängte auf den Ausgleichstreffer, doch die Lustenauer, die nur mit knapp drei Linien agieren konnten, wehrten sich mit allen Kräften. So ging es abermals mit einem Unentschieden in die zweite Pause.



Wer nun dachte, dass die dezimiert agierenden Lustenauer einbrechen würden, sah sich getäuscht. Die Cracks des EHC bekamen die zweite Luft und setzten nun ihrerseits die Italiener unter Druck. In der 45. Minute erzielte Patrick Ratz den abermaligen Führungstreffer für Lustenau. Bei Asiago merkte man nun eine gewisse Unsicherheit. Dies zeigte sich auch in einer sehr körperbetonten Spielweise, die in verschiedenen Spielsituationen über das Erlaubte ging. Im Powerplay konnte Chris D’Alvise in der 50. Minute den vierten Treffer für Lustenau erzielen. Doch Asiago gab sich nicht geschlagen und erzielte in der 54. Minute den erneuten Anschlusstreffer. Rund zwei Minuten vor Spielende ersetzte Asiagos Trainer den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Anstatt des gewünschten Ausgleichstreffers erzielte jedoch Lustenau in der Person von Stefan Häußle 73 Sekunden vor Spielende den alles entscheidenden fünften Treffer für den EHC.



Somit konnte der EHC Lustenau die Halbfinal-Serie der Alps Hockey League auf 1:1 ausgleichen. Das nächste Spiel der beiden Kontrahenten findet am Donnerstag in Asiago statt. Nächstes Heimrecht haben die Lustenauer am Samstag.



EHC Lustenau : Asiago Hockey 5:3 (1:1 / 1:1 / 3:1)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wilfan (4. Min. / 26. Min.), Patrick Ratz (45. Min.), Chris D’Alvise (50. Min.), Stefan Häußle (59. Min.)

Torschützen Asiago Hockey: Anthony Salinitri (20. Min.), Enrico Miglioranzi (29. Min.), Michele Stevan (54. Min.)