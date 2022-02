Sensation verpasst: Salzburg kassiert späten Ausgleich

Kingsley Coman verhinderte mit seinem späten Treffer zum 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel einen Salzburger Sieg gegen Bayern München. Liverpool nach 2:0 gegen Inter Mailand mit einem Bein im Viertelfinale.

Für den FC Salzburg stand heute das Highlight der bisherigen Saison auf dem Programm, das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions Leage gegen den deutschen Serienmeister Bayern München. Und die Hausherren zeigten von Beginn weg, dass man den Favoriten mit dem gewohnt schnellen Umschaltspiel mehr als nur ärgern konnte. In der 21. Minute stellte der für den verletzten Okafor eingewechselte Adamu per Schlenzer auf 1:0. Kurz darauf verhinderte Ulreich den zweiten Treffer durch Aaronson. Doch auch die Bayern kamen zu der ein oder anderen Möglichkeit, doch Sané, Gnabry und Coman ließen vor dem Tor die letzte Konsequenz vermissen.

Bayern erhöht den Druck

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Bayern den Druck deutlich und spielten sich in der Hälfte der Salzburger fest. Doch ein ums andere Mal verhinderte entweder Torhüter Köhn oder der Fuß eines Abwehrspielers den Ausgleich. Je länger die Partie dauerte, umso mehr schien den Salzburgern die Kraft auszugehen. In der 80. Minute hatte Salzburg dann sogar noch die große Chance auf das 2:0, doch nachdem Ulreich gegen Adeyemi gut parierte, verhinderte Pavard beim Nachschuss von Adamu dessen zweiten Treffer. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Bayern durch Coman doch noch der verdiente Ausgleich. Für das Rückspiel in München ist dennoch weiterhin alles offen.

Liverpool macht spät alles klar

Im zweiten Achtelfinal-Duell des Abends empfing Inter Mailand den FC Liverpool. Die Zuseher im San Siro sahen von Beginn weg ein Duell mit viel Tempo, wobei die Gäste viel Druck ausübten. Die beste Chance für Liverpool in der ersten Halbzleit vergab Mané, der einen Kopfball aus gut fünf Metern über das Tor setzte (14.). Auf der anderen Seite hatte Calhanoglu kurz darauf Pech, als sein Abschluss von der Latte zurück ins Feld prallte.

Inter Mailand kam deutlich besser aus der Kabine und setzte Liverpool phasenweise in deren Hälfte fest. Doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Mit Fortdauer des Spiels fanden die Engländer wieder zurück ins Spiel und gingen durch einen Kopfball-Treffer des eingewechselten Firmino mit 1:0 in Führung (75.). Keine zehn Minuten später erhöhte Salah auf 2:0. Dank dem am Ende klaren 2:0-Sieg brachte sich Liverpool in eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel.

