Sensation perfekt! Lauterach 1b nach Elferkrimi im Finale

Nach Hausherr Wolfurt schaffte sensationell auch der Tabellenführer der zweiten Landesklasse, Lauterach, die Hürde im Halbfinale.

Damit stehen völlig überraschend zwei zweite Garnituren aus dem Hofsteig in der Finalrunde und spielen im Konzert der ganz Großen. Nach dem 2:1-Sieg im Penaltyschießen gegen Vorarlbergliga-Schlusslicht Hard wurde die Sensation für das Team um Trainer Gerhard Sulzbacher perfekt. Und die Qualifikation für das Finale haben sich die Lauteracher redlich verdient. Fünfzehn Siege und nur drei Niederlagen stehen für Lauterach 1b auf der Habenseite. Knapp gescheitert ist Vorarlbergligaklub Lochau: Nach drei Finalteilnahmen in Folge kam für Kevin Prantl und Co. etwas unerwartet das zu frühe Aus. Mit Hörbranz, Viktoria Bregenz und Hard verabschiedete sich ein Trio vom Turnier.