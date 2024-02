Sensation perfekt - die Pioneers stehen im Playoff-Viertelfinale

Miteinem überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen die Innsbrucker Haie fixierten die Pioneers Vorarlberg das 2:0 in der Serie und somit den Einzug ins Playoff-Viertelfinale.

Nach dem hart erkämpften, aber nicht unverdienten Sieg im ersten Spiel der Best-of-three-Serie im Pre-Playoff bei den Innsbrucker Haien wollten die Pioneers Vorarlberg heute zu Hause den Einzug in das Viertelfinale fixieren. Und das Spiel begann perfekt - bereits nach 39 Sekunden sorgte der frisch gekürte Liga-MVP Steve Owre für das 1:0. Die Freude hielt jedoch nicht lange an, denn die Haie kamen in der 5. Minute in Unterzahl zum schnellen 1:1. Die beiden Mannschaften lieferten sich in weiterer Folge einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte van Nes zum 2:1 in der 12. Minute. Dank eines starken David Madlener im Tor der Pioneers ging es trotz einer weiteren Unterzahl mit der knappen Führung in die erste Pause.

Pioneers im Rausch

Im zweiten Drittel spielten sich die Pioneers in einen kleinen Rausch. Von der 26. bis zur 29. Minute sorgten Woger im Powerplay, Owre und Nick Pastujov mit drei Toren für eine komfortables 5:1. In weiterer Folge war den Gästen aus Innsbruck der Frust deutlich anzumerken, wodurch es zu zahlreichen Nicklichkeiten und Strafzeiten kam. Diese Undiszipliniertheiten der Haie halfen natürlich mit, dass die Pioneers mit dem klaren Vorsprung in die letzte Pause gingen.

Im letzten Drittel überstanden die Pioneers zwei Strafzeiten unbeschadet, um kurz darauf das 5:2 durch Halbert zu kassieren. Der Treffer in der 52. Minute brachte noch einmal etwas Spannung zurück ins Spiel. Doch die Vorarlberg standen sehr kompakt und ließen nur noch wenig zu. In den letzten Minuten kannte der Jubel in der Vorarlberghalle keine Grenzen mehr und die über 3.000 Fans feierten das Team zurecht mit Standing Ovations. Denn dank des klaren 5:2-Sieges gewannen die Pioneers die Serie gegen die klar favorisierten Innsbrucker mit 2:0 und stehen in der zweiten Saison in der ICE Hockey Leage erstmals im Playoff-Viertelfinale. Den Gegner erfahren die Vorarlberger am Donnerstag.