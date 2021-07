Sensation, Nichtantreten, Torflut, Ausschlüsse im Cup

Der Auftakt im Uniqa VFV Cup brachte viele positive und negative Seiten.

Mit einer großen Überraschung verlief der Auftakt am ersten Spieltag des 46. Uniqa VFV Cup. Hochmontafon 1b (5. LK Oberland) warf Hohenweiler (1. LK) mit 7:6 im Elferschießen schon aus dem Bewerb. Erst der 18. (!) Strafstoß entschied die Erstrundenpartie zugunsten der zweiten Garnitur von Hochmontafon. Alle sechs Landesligaklubs Riefensberg, Hittisau, Schlins, Hatlerdorf, Sulz und FC Dornbirn Juniors schafften den Aufstieg in die zweite Runde. Riefensberg erzielte das 4:3-Siegtor erst in der Nachspielzeit. Richtig viel Mühe hatte auch Hatlerdorf bei der zweiten Garnitur in Fußach (2. LK). Eren Met traf per Elfmeter in der Nachspielzeit. In seinem Debüt wurde Hatlerdorf Coach Goran Milosavljevic schon nach 24 Minuten wegen Beleidigung ausgeschlossen. Auffallend: Sechs Spieler wurden in den Freitag-Spielen des Feldes verwiesen.V