Erste EM-Sensation: Tschechien schaltet die Niederlande aus

Außenseiter Tschechien zog mit einem 2:0-Erfolg gegen die Niederlande überraschend ins EM-Achtelfinale ein. Für Oranje ist der Traum vom Titel bereits frühzeitig beendet.

Mit dem Duell zwischen den Niederlanden und Tschechien gingen heute die Achtelfinal-Duelle der Europameisterschaft weiter. In der ersten Halbzeit gab es dann das erwartete Bild - die Niederländer hatten mehr vom Spiel, taten sich gegen die defensiv sehr konsequenten Tschechen jedoch schwer, die wirklich großen Chancen zu kreieren. Insgesamt versteckten sich aber auch die Tschechen nicht und kamen selbst zu der ein oder anderen Chance. Schlussendlich ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Rote Karte bringt die Wende

In der 68. Minute nutzten die Tschechen die Überzahl und gingen nach einem Eckball durch Tomás Holes mit 1:0 in Führung. Die Niederländer versuchten alles, um zurückzukommen, doch Schick machte die Hoffnung in der 80. Minute mit dem 2:0 zunichte. Tschechien sorgte mit dem Viertelfinaleinzug für die erste große Sensation dieser Europameisterschaft. Für die Niederländer, die in der Vorrunde überzeugten und als Mitfavorit galten, ist die EM überraschend früh zu Ende.