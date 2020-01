Sensation im 1b-Turnier vom Seehallencup in Hard

Eine faustdicke Überraschung gab es in der Finalrunde der zweiten Garnituren

Mit einer faustdicken Sensation endete das 1b-Hallenturnier in der Sporthalle Hard am SeeKunstrasen. Der Vierte in der 4. Landesklasse, die zweite Kampfmannschaft von SC Hatlerdorf triumphiert und holt sich den 500 Euro Siegerscheck. Im Endspiel gewann das Dornbirner Team dank dem Doppelpack von Torjäger Okan Akyildiz gegen das Überraschungsteam von Rätia Bludenz 1b (11. Platz 5. LK Oberland). Hatlerdorf 1b kam nur mit viel Glück in die Finalrunde und entzauberte im Halbfinale das bisdahin unbesiegte 1b-Team von FC Lustenau. Als bester Torschütze wurde der Bregenzer Tarkan Parlak, der im Frühjahr dem Einser Team von Schwarz-Weiß angehört, ausgezeichnet.