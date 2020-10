Sensation: Forscher entdecken riesiges Scharrbild

Uraltes Katzen-Scharrbild in Peru begeistert Forscher und stellt sie vor ein Rätsel.

Video: Scharrbild stellt Forscher vor ein Rätsel

Inmitten des Unesco-Weltkulturerbes der Nazca-Linien in Peru haben Archäologen ein neues Scharrbild in Katzenform entdeckt. Die Entdeckung ist Teil hunderter weiterer Zeichnungen in der Wüste. Ihre Bedeutung ist ein Rätsel und mindestens schon 2000 Jahre alt. Das Scharrbild ist nur aus der Luft erkennbar und insgesamt wurden schon 1.500 unterschiedliche Motive entdeckt. Als Urheber der Scharrbilder, die zwischen 800 vor und bis 600 nach Christus entstanden sein sollen - gelten die Paracas- und Nazca-Kultur.