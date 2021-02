Sensation blieb aus: Wälder verlieren gegen Laibach

Erwartungsgemäße 0:4-Heimniederlage von EC Bregenzerwald gegen den Tabellenführer aus Slowenien

Mit einem 4:0 Sieg im Messestadion festigt Olimpija Ljubljana den Platz an der Tabellenspitze. Die Wälder bissen sich am gegnerischen Tormann an diesem Abend die Zähne aus und müssen erstmals im Grunddurchgang ohne Treffer vom Eis gehen.