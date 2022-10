Sennhof Herbstfest übertraf ganz klar alle Erwartungen

2000 Besucher waren vom mehrstündigen Markttreiben in bester Atmosphäre hochzufrieden.

RANKWEIL. Die zweite Auflage vom Herbstmarkt am Sennhof in Rankweil-Brederis übertraf alle Erwartungen. Doppelt so viele Menschen wie bei der letztjährigen Premiere pilgerten auf das Firmengelände am Sennhof. 2000 Besucher kamen bei Traumwetter dabei voll auf ihre Kosten. „Es war ein wunderschöner Herbstmarkt mit ganz leckeren und regionalen Köstlichkeiten. Das Familienfest bot für Jung und Alt mehr als ausreichend Ausgezeichnetes. Ein Dank gilt dem Veranstalter Mathias und Johannes Allgäuer und die perfekte Organisation von Sabine Kasper“, war FPÖ-Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder-Schöch voll des Lobes. In den rund zwanzig Verkaufsständen gab es handgemachte Dekorationen, kunstvoll Getöpfertes, liebevoll Handgestricktes und ein tolles Kinderprogramm. An Ort und Stelle wurden Teigtaschen mit Knödel von Irmgard Ender aus Mäder, Kaiserschmarren mit Apfelmus von Kochkünstlerin Sophia Dünser aus Feldkirch, Pizza von Magari, Pizzaburger und Vorarlburger mit Rindfleisch vom Allgäuer Hof in Feldkirch von qualifizierten Geschäftsinhabern für die Marktbesucher erstklassig zubereitet. Für die mehrstündige musikalische Umrahmung sorgte Quadro Ernst. „Wir blicken voller Zuversicht und Optimismus auf die nächsten Jahre. Es soll ein legendärer Herbstmarkt am Sennhof werden. Kleine Verbesserungen und Adaptionen werden durchgeführt. Der Dank gilt allen Ausstellern und den tausenden Gästen, die für ein großes Erlebnis sorgten“, freut sich Organisatorin Sabine Kasper schon auf das Event im nächsten Jahr. Der Herbstmarkt am Sennhof soll im Oktober ein fixer Bestandteil werden.VN-TK