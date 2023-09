Seniorenrunde Rankweil: Liechtensteiner Oberland war das Ziel

RANKWEIL. Nachdem die Seniorenrunde Rankweil letztes Jahr das Liechtensteiner Unterland im Reiseprogramm hatte, war heuer der Liechtensteiner Oberland an der Reihe, dass diese Fahrt ein so großes Interesse auslöste, überrasche die Organisatoren, allen voran Reiseverantwortlicher Wilfried Schieder. So mussten für die gut 70 TeilnehmerInnen 2 Busse eingesetzt werden. Zwei ausgezeichnete Reiseführerinnen aus Vaduz brachten den Rankweiler Senioren die markantesten Gemeinden dieser Region näher. Vor allem die hochmittelalterliche Burg „Gutenberg“ in Balzers war von großem Interesse. Sie thront auf einem rund 70 Meter hohen freistehenden Felshügel und hat eine höchst interessante Geschichte. Die Hauptstadt Vaduz glänzte mit viel Kultur, so z.B. das weltbekannte Kunstmuseum, das Landesmuseum, das Schloss Vaduz und viele Kunstskulpturen im ganzen „Städtle“.