Seniorenbund Ludesch auf groÃŸer TÃ¶rggelefahrt im SÃ¼dtirol

60 Teilnehmer, wir brauchten dazu zwei Busse, machten sich mit Haueis-Reisen auf große Fahrt nach Südtirol, genauer in die Gegend von Meran.

Los ging es bei kaltem und trübem Herbstwetter, bei der ersten Rast am Reschensee konnten wir uns, Gott sei Dank, mit dem warmen Leberkäse die Hände wärmen. In Töll/Patschins trennte sich die Reisegruppe. Genau die Hälfte, überwiegend sportliche Wanderer, machten sich auf den Algunder Waalweg durch die viel begangenen Weinberge mit Ziel Schloss Tyrol. Leider war es nur nebelig und die Fotos wurden daher nur schwarz-weiß. Nach zwei Stunden kehrten wir in dann in Schlosswirtschaft ein und wärmten Herz und Seele mit heißer Suppe und süffigem Vernatscher. In der Zwischenzeit fuhren die Busse mit der zweiten Hälfte direkt ins Dorf Tirol und erwarteten die Wanderer zur Weiterfahrt nach Auer. Dort bezogen wir unsere schönen Zimmer im Hotel Markushof und danach wurden wir zum Törggeleabend im urigen Hauskeller eingeladen.