SeneCura Sozialzentrum Hohenems vereint alte Freundinnen

Im SeneCura Sozialzentrum Hohenems wurde ein ganz besonderer Herzenswunsch erfüllt. Bewohnerin Priska Gappmeier hatte den innigen Wunsch, ihre langjährige Freundin Maria Schedler in Lingenau zu besuchen.

Vor kurzem ging für Priska Gappmeier, eine Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Hohenems, ein ganz besonderer Wunsch in Erfüllung. Sie hatte zuvor dem SeneCura Team erzählt, dass sie ihre gute Freundin Maria Schedler, von Priska liebevoll „Marili“ genannt, schon lange nicht mehr gesehen hatte und sehr vermissen würde. Die beiden Frauen sind nicht nur Freundinnen, sondern auch Cousinen und waren lange Zeit Nachbarinnen. Um die Freundinnen wieder zu vereinen, machte sich das SeneCura Team zusammen mit Priska Gappmeier und ihrer Tochter Anette auf den Weg in den Bregenzerwald. „Ich habe mich so gefreut, Marili wiederzusehen. Die Zeit ohne sie war so lang. Wieder mit ihr am Tisch zu sitzen war mir die größte Freude“, erzählt Priska Gappmeier begeistert.