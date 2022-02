Senat 3 entscheidet über die BL-Tauglichkeit im Reichshofstadion

Am Mittwoch wird die Lustenauer Austria die Lizenz für ein bundesligataugliches Stadion ab Sommer einreichen. Neuer Vorstands-Quartett und Plus im Budget.

Der Senat der Ö-Bundesliga entscheidet hoffentlich dann positiv. Rückendeckung kommt auch von Sport LR Martina Rüscher: „Gemeinsam schaffen wird das. Schon in den letzten zweieinhalb Jahren hat es konstruktive Gespräche für den Stadion Neubau gegeben. Es schaut gut aus“. Der Finanzbeschluss für das neue Stadionprojekt Reichshofstadion wurde vom Land Vorarlberg schon im Dezember beschlossen und die Gemeinde Lustenau wird in 1. Instanz die Zustimmung für den Neubau erteilen. Eigentlich wäre die Jahreshauptversammlung der Lustenauer Austria für den 1. Februar schon terminisiert gewesen, die außerordenliche JHV der Grün-Weißen geht nun am 30. März im Glashaus über die Bühne. Dort gibt es dann auch die Einzelheiten zur Kooperation mit Kooperationspartner Clermont Footh, die 25 Prozent der Austria Lustenau dann inne haben und 750.000 Euro dafür berappen.

Im Eiltempo von einer Stunde gab es die JHV nur mit den wichtigsten Tagesordnungspunkten. So wurde aus einem Fünfer-Gremium nun das bestehende Vierer-Gremium mit Bernd Bösch, Stephan Muxel, Valentin Drexel und Christoph Wirnsperger für ein Jahr einstimmig wiedergewählt. Michael Kössler scheidet aus dem Austria-Vorstand aus. In der abgelaufenen Saison erwirtschaftete Austria Lustenau ein Plus von 3400 Euro. „So eine Klasseleistung wie zuletzt in Salzburg die Mannschaft gezeigt hat, das gab es in der Vereinshistorie der Lustenauer Austria nicht sehr oft“, schwärmt Bernd Bösch. Knapp hundert Vereinsmitglieder waren bei der JHV der Austria anwesend.