Zeugnisübergabe mit Abstand und FFP2-Maske

Für Vorarlbergs Schüler endete heute das Schulsemester. VOL.AT war bei der Zeugnisübergabe an der Landesberufsschule Bregenz 2 vor Ort.

Zahlreiche Vorarlberger Schüler erhalten ihre Schulnachricht heuer verspätet. Statt vor bekommen sie es erst nach den Semesterferien. Ausnahmen sind hier etwa die vierte, achte oder neunte Schulstufe. Auch die Schüler der Landesberufsschule Bregenz 2 (LBSBR2) erhielten am Freitag ein Zeugnis. "Wir haben das große Glück, dass wir die Möglichkeit haben, die Schüler gestaffelt für die Zeugnisübergabe in Blöcken an die Schule zu holen", erklärt Direktor Markus Nesensohn gegenüber VOL.AT. Ein herkömmliches Halbjahreszeugnis oder eine Schulnachricht gibt es hier nicht: "Bei uns ist der Lehrgang zwei beendet", so Nesensohn. Die Schüler erhielten also ihr Abschlusszeugnis, zum Teil bereits das Jahreszeugnis. Zwischen 9 und 11 Uhr konnten die Schüler in der Schule vorbeikommen. Die Verteilung erfolgte mit Abstand und FFP2-Maske. Größere Klassen wichen auf die Aula und den Festsaal aus.