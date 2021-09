Selim Kum rettet Feldkirch gegen Meiningen Punkt

Kein Sieg für Feldkirch Neocoach Akram Abdalla im ersten Spiel gegen den Neuling.

Kein Trainereffekt gab es in der Vorarlbergliga im Oberland Nachbarschaftsduell von dem noch sieglosen Tabellenschlusslicht FC BW Feldkirch und dem Fünfzehnten SK Meiningen. Buchstäblich in der allerletzten Sekunde gelang Selim Kum in der 96. Minute für die Montfortstädter wenigstens noch das glückliche 2:2-Heimremis. Feldkirch wartet nunmehr schon zehn Meisterschaftsspiele auf einen vollen Erfolg. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt schon acht Zähler. Für Feldkirch Neocoach Akram Abdalla (46) und seine Mannen reicht es gegen den Neuling nur zu einem Punkt. Dabei war Adem Kum für die Führung der Hausherren verantwortlich (26.). Doch der Aufsteiger Meiningen drehte die Partie mit zwei Treffern von Andreas Mayer und Adrian Hagen. Die Kum-Brothers retten mit ihren Toren den Blau-Weißen wenigstens das dritte Saisonremis. Meiningen ist schon fünf Partien in Folge ohne Erfolgserlebnis und derzeit auch auf einem Abstiegsplatz. Schon das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nachbarschaftsvereine von Feldkirch und Meiningen endete vor viereinhalb Jahren, damals in der Landesliga, mit demselben Ergebnis von 2:2, vier Treffer aber keinen Sieger. Das Unentschieden hilft in dieser Situation eigentlich keinem Klub dementsprechend weiter.