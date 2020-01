Selfie-Queens und kleine Helden

Maya Götz präsentiert am 29. Jänner in der Reihe „Wertvolle Kinder“ des Vorarlberger Kinderdorfs neueste Ergebnisse der Mediennutzungsforschung.

Im vierten Vortrag der aktuellen Auflage wird in der prominenten Reihe des Vorarlberger Kinderdorfs ein Thema behandelt, das wohl alle Eltern und Erziehenden beschäftigt. Die Medienwissenschaftlerin und -pädagogin Maya Götz zeigt zum einen brandaktuelle Forschungsergebnisse auf, zum anderen auch Möglichkeiten, wie Kinder in unserer Konsum- und virtuellen Welt gesund aufwachsen können.

Leben für Likes?

Zum Glück sind Mädchen heute stolz darauf, ein Mädchen zu sein. Gleichzeitig fehle ihnen der kritische Blick bei ihrer Selbstinszenierung in sozialen Medien. Viele Mädchen und junge Frauen würden ihr Selbstwertgefühl nach wie vor auf Aussehen und Anerkennung fokussieren, meint die Medienexpertin, obwohl sie noch nie so gut ausgebildet waren wie heute. Jungen hingegen werde das Bild vom aktiven, starken Mann vermittelt. Oft fehle es an individuellen Räumen, in denen Jungen ihre Stärken und Schwächen erleben können. Das Publikum darf auf aktuelle Ergebnisse der Mediennutzungsforschung gespannt sein und erfahren, wie Mädchen und Jungen mit den Herausforderungen unserer Medien- und Konsumwelt klar kommen können.