Selenskyj zu Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Freitag beim Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien eingetroffen.

Nach rund einem Jahrzehnt der Isolation nimmt Syriens Präsident Bashar al-Assad beim Gipfel der Arabischen Liga am Freitag erstmals wieder an einem großen internationalen Treffen teil. Für den Machthaber, dem Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen werden, ist die Teilnahme ein großer symbolischer Erfolg.

"Sind bereit, Zusammenarbeit auf eine neue Stufe zu heben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj landete am Freitag aus Polen kommend in Jeddah, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabiya berichtete. Selenskyj selbst bestätigte seine Ankunft in dem Königreich zugleich auf Twitter und erklärte, es sei seine erste Reise dorthin. Saudi-Arabien spiele eine "bedeutende" Rolle, schrieb Selenskyj. "Wir sind bereit, unsere Zusammenarbeit auf eine neue Stufe zu heben." Der saudische König Salman hatte ihr Diplomatenkreisen zufolge als Ehrengast zum jährlichen Gipfeltreffen der Liga eingeladen.