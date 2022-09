Selenskyj in Autounfall verwickelt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf dem Rückweg von einem Besuch der Region Charkiw in einen Autounfall geraten.

Ein Passagierfahrzeug sei am frühen Donnerstag in der Hauptstadt Kiew mit dem Fahrzeug des Präsidenten kollidiert, teilte Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow bei Facebook mit. Das medizinische Team von Selenskyj habe der Person am Steuer des anderen Wagens Erste Hilfe geleistet. Die Person sei im Rettungswagen weggebracht worden. Selenskyj habe keine schweren Verletzungen erlitten. Ob Selenskyj in irgendeiner Weise verletzt worden sei, teilte Nykyforow nicht mit. Zum Unfall werde ermittelt.