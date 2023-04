Selenskyj fordert weltweite Reaktion auf Enthauptungsvideo

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine weltweite Reaktionen auf ein Video der mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen.

"Das ist ein Video von Russland, wie es ist", unterstrich der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. Niemand würde es verstehen, wenn die Staatsführer nicht auf das Video reagierten. "Es muss jetzt gehandelt werden!" Der Kreml erklärte, das Video sei "schrecklich" und müsse auf seine Echtheit überprüft werden.

In der Nacht auf Mittwoch war in sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, in dem mutmaßlich ein noch lebender ukrainischer Kriegsgefangener durch einen russischen Soldaten enthauptet wird. Aufgrund der grünen Blätter an den Bäumen im Hintergrund des Videos ist davon auszugehen, dass es bereits im vorigen Jahr aufgenommen wurde. Ein weiteres Video war bereits am 8. April 2023 von einem pro-russischen Social-Media-Kanal veröffentlicht worden.