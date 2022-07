Selenskyj fordert Einstufung Russlands als Terrorstaat

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, gezielt Raketen auf Zivilisten zu richten.

Die Weltgemeinschaft sollte Russland daher als staatlichen Förderer von Terrorismus einstufen, forderte Selenskyj in seiner Videobotschaft am späten Donnerstagabend. "Kein anderes Land der Welt stellt eine solche terroristische Bedrohung dar wie Russland. Kein anderes Land in der Welt erlaubt es sich, täglich Marschflugkörper und Raketenartillerie einzusetzen, um Städte und das Leben von Durchschnittsmenschen zu zerstören."