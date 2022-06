Selenskyi fordert weitere Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident erklärte in einer Videoansprache an die Teilnehmer des Nato-Gipfels, man müsse der Ukraine die von ihr benötigte Hilfe zum Sieg zukommen lassen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videoansprache an die Teilnehmer des Nato-Gipfels in Madrid die ablehnende Haltung gegenüber einer Aufnahme seines Landes in das Militärbündnis bedauert und um weitere Waffenlieferungen gebeten. Er warnte die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder am Mittwoch, sie müssten der Ukraine entweder die von ihr benötigte Hilfe zum Sieg über Russland zukommen lassen, oder selbst einem verzögerten Krieg mit Russland entgegensehen.