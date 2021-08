Selena Gomez über Diagnose: "Konnte tief durchatmen"

Die US-Popsängerin und Schauspielerin Selena Gomez fühlte sich nach eigenen Worten erleichtert, als bei ihr 2018 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde.

"Als ich es herausfand, spürte ich, wie eine große Last von mir genommen wurde", sagte Gomez im Interview mit dem Magazin "Elle". "Ich konnte tief durchatmen und sagen: 'Okay, das erklärt so viel.'"