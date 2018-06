Selbstverletzungen bei Jugendlichen: Livetalk mit Psychiaterin Susanne Bauer

Viele Jugendliche verletzen sich im Laufe ihres Heranwachsens mindestens einmal selbst. Laut Pro mente in Dornbirn ist bis zu jeder vierte Teenager betroffen. Wir sprechen mit Jugendpsychiaterin Susanne Bauer darüber, was Betroffene und Angehörige tun können.

Zwischen 20 und 25 Prozent der Jugendliche verletzen sich selbst, bis zu neun Prozent sogar regelmäßig. Betroffen seien vor allem Mädchen, weiß man bei der Beratungsstelle Pro mente in Dornbirn. Susanne Bauer ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Pro mente und spricht mit uns ab 10 Uhr, was Betroffene, Freunde und Angehörige tun können.

Susanne Bauer studierte Medizin an der Universität Wien und ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie auch für allgemeine Psychiatrie für Erwachsene. Bis 2014 war sie Oberärztin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Wien, bevor sie zur Ambulanz des Landeskrankenhauses Rankweil wechselte. Seit Oktober 2015 hat sie eine eigene Praxis, zuerst in Dornbirn, seit April 2016 in Nenzing.