Selbstfaller de Luxe oder war es doch Elfmeter?

Die Szene passierte im Landesligaspiel zwischen FC Kennelbach und TSV Altenstadt im Strafraum der Hausherren.

Das Foul der Woche im Unterhaus: Kennelbach vs Altenstadt

Hat der Schiedsrichter nicht richtig hingesehen oder war es doch kein Elfmeter. So eine Situation gab es im Landesligaspiel zwischen FC Kennelbach und TSV Altenstadt. Am Ende gewannen die Oberländer knapp mit 1:0 und sind in der Tabelle Vierter. Das Goldtor schoss Marcel Ladinek.