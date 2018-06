Selbst reparieren

Im Bauhof der Gemeinde Innerbraz hat das Reparaturcafe Klostertal Einzug gehalten.

„Hobbyreparateure“ gaben ihr Wissen weiter und halfen gerne bei den „Wehwechen“ Ob Rasierapparat, CD-Wechsler, Fahrrad oder Kleid kürzen – die freiwilligen Helfer versuchten alles, um die Geräte wieder in Gang zu bringen. Gestärkt wurden die Helfer, sowie die Besucher vom S16 Team mit Kaffee und Kuchen. Auch Regio-Obmann Eugen Hartmann und Geschäftsführerin Anna Engstler, die für die Installation verantwortlich sind, machten sich ein Bild vom neu eröffneten Reparaturcafe. Weitere Termine des Reparaturcafes sind am 7. Juli und am 8. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr.