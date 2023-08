Selbst das Nichtstun kann in die Erschöpfung führen

Psychotherapeutin erklärte das Risiko eines "Boreout".

Nicht nur Arbeit kann zu Überforderung führen. Auch keine oder zu wenig Arbeit im Job setzt Menschen zu. Der Begriff dafür ist "Boreout", das ein Gefühl von Langeweile beschreibt. Ebenso wie das Burnout sollte auch das Boreuot nicht unterschätzt werden. "Betroffene holen sich meist erst dann Hilfe, wenn sie sich bereits in einer depressiven Phase befinden", erklärte die Psychotherapeutin Daniela Tschallener im Gespräch mit VOL.LIVE-Moderatorin Magdalena Raos. Boreout ist der psychischen Gesundheit vor allem deshalb abträglich, weil damit eine Selbstabwertung und innere Leere einhergeht. "Die Leute fühlen sich auch nicht mehr geschätzt", führte Tschallener weiter aus. Die körperlichen Symptome wiederum manifestieren sich unter anderem in Konzentrationsstörungen, Magen- und Kopfschmerzen sowie Unruhe. Ebenfalls Kraft kostet es, vor anderen zu verdecken, dass man nichts zu tun hat. Dieses Nichtstun führt schließlich zur Erschöpfung, die sich auch in der Freizeit fortsetzt.