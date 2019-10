Selber backen macht Spaß: Leiblachtaler Backkurse mit Markus Großer in Hörbranz

Hörbranz. Jeden Dienstag finden im Head-Areal in der Krüzastraße in Hörbranz speziell ausgerichtete Backkurse statt. Ob Brote, Torten, Zöpfe, Pralinen oder Keksle, hier gibt es von Bäcker- und Konditormeister Markus Großer Tipps und Tricks rund ums Backen.

Im Sommer ist Markus Großer als rühriger Wirt im Lochauer Strandbad-Cafe-Restaurant „Treff am See“ anzutreffen, ab Oktober aber widmet er sich seiner zweiten Leidenschaft, dem Backen verschiedenster Produkte. Seine abwechslungsreichen Kurse starten im Oktober mit dem Backen von Brot, Torten, Schnitten, Strudel oder Zöpfen, aber bereits im November geht es in der „Weihnachtsbäckerei“ los mit den Keksen und Pralinen. Und auch im neuen Jahr werden diese wöchentlichen Dienstagabend-Backkurse fortgesetzt.

In der kleinen Backstube sind pro Kurs meistens bis zu zehn Personen, Frauen aber auch Männer, mit Engagement und recht viel Spaß an der Arbeit, um zusammen mit dem Fachmann die verschiedensten Produkte herzustellen. So werden in diesem vierstündigen Kurs vielfältige und alltagstaugliche Rezepturen ohne Backmischungen und Zusatzstoffen erprobt, alle Produkte werden in bester Qualität und nach alter Tradition hergestellt. Und es gibt natürlich auch tolle neue Rezepte zum Mitnehmen und zum Selberausprobieren!