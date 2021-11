Sekundenschlaf-Unfall sorgt für Totalsperre der A14

Kurz vor dem Ambergtunnel ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen - Sekundenschlaf war der Auslöser.

Ein 27-jähriger Fahrer verlor am Freitagabend auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland, kurz vor dem Ambergtunnel, im dortigen Baustellenbereich die Herrschaft über seinen Firmen-Lkw und touchierte in der Folge die linksseitige Leitschiene, mehrere Verkehrsbaken sowie Verkehrsschilder.

Sekundenschlaf

Der verantwortliche Lenker musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht werden. Am Fahrzeug sowie an der Baustelleneinrichtung entstand erheblicher Sachschaden. Die A14 musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.