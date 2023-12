Seit 60 Jahren im TV: Die Sendetermine des Kult-Sketches "Dinner for One"

Seit 60 Jahren sorgt der Kult-Sketch "Dinner for One" für Lachanfälle an Silvester – und auch 2023/2024 wird er wieder im TV zu sehen sein. Hier sind die Sendetermine für den legendären Butler James und seine betagte Miss Sophie.

Als der britische Komiker Freddie Frinton 1963 den Sketch "Dinner for One" in einem deutschen Fernsehstudio aufzeichnete, ahnte wohl niemand, dass er damit ein Stück Fernsehgeschichte schreiben würde. Heute, sechzig Jahre später, ist "Dinner for One" oder "Der 90. Geburtstag" aus der Silvester-Tradition nicht mehr wegzudenken.

Vom Theaterstück zur Fernsehlegende

Ursprünglich wurde "Dinner for One" in den 1920er Jahren vom britischen Autor Lauri Wylie für das Theater geschrieben. Der Sketch erlangte jedoch erst durch die Fernsehaufzeichnung mit Freddie Frinton und May Warden in den Hauptrollen seine Berühmtheit. In dem Sketch geht es um Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert. Da ihre vier besten Freunde bereits verstorben sind, übernimmt ihr treuer Butler James deren Rollen am Tisch. Während des Abendessens muss er für jeden Gast einen Toast ausbringen, was ihn zunehmend betrunken macht. Die sich wiederholende Phrase "The same procedure as every year, James?" ist zu einem geflügelten Wort geworden.

Silvester ohne "Dinner for One"? Unvorstellbar!

Seine Beliebtheit in Deutschland und Österreich verdankt "Dinner for One" nicht nur seinem humorvollen Inhalt, sondern auch der Tradition, ihn jedes Jahr an Silvester auszustrahlen. Diese Tradition begann in den 1970er Jahren. Der Sketch symbolisiert auf humorvolle Weise den Abschied vom alten und den Beginn eines neuen Jahres. Anlässlich seines 60. Geburtstags wird "Dinner for One" an Silvester und Neujahr 2023/2024 wieder im Fernsehen zu sehen sein.

Hier sind die Sendetermine:

31. Dezember 2023:

NDR: 15:35 Uhr

WDR: 17:35 Uhr

Das Erste: 17:40 Uhr

NDR: 17:40 Uhr

SWR :18:10 Uhr

rbb: 18:55 Uhr

MDR: 19:00 Uhr

hr: 19:10 Uhr

NDR: 19:40 Uhr

BR: 19:40 Uhr

Swiss: 20:00 Uhr

NDR: 23:40 Uhr

SWR: 23:40 Uhr

ORF 1: 23:40 Uhr

1. Januar 2024:

BR: 00:05 Uhr

NDR: 16:10 Uhr

Zum 60. Geburtstag der Ausstrahlung gibt es zudem eine ganz besondere Jubiläumsshow. Schauspieler und Komiker Bernhard Hoëcker lädt prominente Gäste dazu ein, mit ihm am Dinnertisch-Platz zu nehmen. Zu sehen ist das Ganze am 31. Dezember ab 20:15 Uhr auf NDR und SWR.

