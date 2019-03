Seit 30 Jahren der Funken mit der schönsten Aussicht

Fraxner Zunft feiert Jubiläumsfunken

Fraxern. 1989 hatten die Fraxner die Funkenzunft noch für verrückt erklärt. Ein Funken am „Hohen Büchel“ wäre schlicht undurchführbar, zu windanfällig sei der ausgewählte Standort. Dies trifft zwar durchaus zu, aber rein auf die Aussicht bezogen, bietet der Platz einen traumhaften Ausblick auf nahezu das gesamte Rheintal. Bei passenden Wetterverhältnissen wie am vergangen Samstag erblickt man unzählige weitere Funkenfeuer, diesseits und jenseits des Rheins. Zusätzlicher Vorteil: Im Laufes des Abends kommt man in Genuss gleich mehrerer Feuerwerke.