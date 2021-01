Seilbahnen zufrieden mit Covid-Disziplin der Gäste

Nach den ersten zwei Wochen zieht die Fachgruppe der Vorarlberger Seilbahnen ein erfreuliches Resümee. "Die Gäste verhalten sich vorbildlich, das Sicherheitskonzept funktioniert."

"Gäste vorbildlich"

"Die Gäste haben sich mit vorbildlicher Disziplin an die geltenden Vorschriften gehalten. Einzig zu Betriebsbeginn gab es punktuell kurze Anlaufschwierigkeiten, die jedoch schnell gelöst werden konnten. Größeres Aufeinandertreffen in Anstehzonen findet ausschließlich unter kontrollierten Rahmenbedingungen mit genügend Abstand statt", teilt die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg am Donnerstag mit.