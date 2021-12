"Sehr wenige Personen, die der Impfung gegenüber skeptisch sind"

Janine Gozzi, Geschäftsführerin Rotes Kreuz Vorarlberg, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die hohen Einsatzzahlen und die schwierige Situation von Ehrenamtlichen.

Das Rote Kreuz Vorarlberg verzeichnet derzeit so viele Einsätze, wie nie zuvor. Täglich werden über 300 Krankentransporte, über 240 Rettungsdienst-Einsätze und bis zu 100 Infektionstransporte pro Tag durchgeführt, wie Geschäftsführerin Janine Gozzi am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" sagt.