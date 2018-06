Sehr Kurios! Als richtiger Spieler kickte ein Wälder unter falschem Namen

Ein sehr kurioser Vorfall im Ländle-Unterhausfußball ereignete sich im Spiel Feldkirch 1b gegen SPG Bizau/Bezau 1b.

Am 2. Juni traf Feldkirch 1b in der 24. Runde der 4. Landesklasse zuhause auf FC Mellau 1b .

Der Spielverlauf im Detail:

In Minute 38 wird Ahmet Karakoc von Schiedsrichter Manuel Jauk verwarnt.

In Minute 57 wird Tobias Moosbrugger von Schiedsrichter Manuel Jauk verwarnt.

Unsportlichem Verhalten bringt Raphael Zwischenbrugger in Minute 90+4 eine gelbe Karte.