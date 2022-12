Sehnsuchtsort im Advent

Bludenz. Am Donnerstag, 15. Dezember, öffnete das Stadtmuseum Bludenz während der Winterpause noch einmal seine Tore und lud zum vorweihnachtlichen Austausch ein.

Das neugestaltete Stadtmuseum Bludenz bot ein besonders vorweihnachtliches Programm. Im Torbogen des oberen Stadttors sorgten der Bludenzer Liederkranz, die Bludenzer Sängerrunde und der Schrunser Frauenchor, Chörle Vrwäga, für den musikalischen Adventzauber. Über 100 Interessierte durften sich an diesem Abend auf Führungen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten freuen: Andreas Rudigier, Direktor des „vorarlberg museum“, sprach zum Thema „Ein Museum fürs 21. Jahrhundert“. Markus Mallin, Architekt der neu gestalteten Museumsräumlichkeiten, zeigte die Herausforderungen der Ausstellungsarchitektur und Christof Thöny, Kurator der Dauerausstellung, skizzierte die Umsetzung der einzelnen Schritte des Leader-Projekts „Neues Leben in alten Räumen“ hin zum neuen Stadtmuseum.

„Es freut mich, dass das Stadtmuseum auch bei winterlichen Temperaturen so viele Geschichteliebhaber*innen anlockt. Ein großes Dankeschön auch an die Vereine, die diesen Abend so toll gestaltet haben. Durch das Jahr hindurch war das Museum immer gut besucht und wir freuen uns auf weitere spannende Highlights im kommenden Jahr“, so Bürgermeister Simon Tschann.