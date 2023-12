Sehnsüchte erkennen und erfüllen - Die besinnliche Bedeutung des Advents

Der erste Adventssonntag, der in diesem Jahr auf den 3. Dezember fällt, läutet die besinnliche Vorweihnachtszeit ein. Wir haben uns mit Kaplan Gabriel Steiner getroffen, er sieht im Advent die Möglichkeit, dass sich jeder mit seinen Sehnsüchten auseinandersetzt.

Sehnsüchte rücken in den Mittelpunkt

"Freude, Trost, Gemeinschaft, Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden zählen. Diese Wünsche sind tief in uns verankert und in unsicheren Zeiten streben wir noch intensiver nach ihrer Erfüllung", so beginnt der Kaplan Gabriel Steiner das Interview.