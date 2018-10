"Sehe es als meine Pflicht, zu übernehmen"

Izabela Ion (24) aus Bregenz tritt das Amt als Miss Austria an. Jetzt geht es zur Wahl der Miss World nach China.

Izabela: Am Sonntag habe ich von Kerstin Rigger, der Geschäftsführerin der Miss Austria Corporation, telefonisch erfahren, dass Daniela ihre Krone abgeben musste. Ich konnte es am Anfang nicht glauben und war geschockt. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, ob ich das Amt annehme oder nicht. Die Entscheidung war aber ziemlich schnell klar, denn ich sehe es als meine Pflicht und meine Aufgabe, zu übernehmen. Eine Vizemiss ist schließlich dafür da, in solchen Situationen nachzurücken. Natürlich ist es nicht ganz leicht für mich, weil ich mit Daniela gut befreundet bin, aber ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die ich bekommen habe, auch wenn ich mir den Weg dahin anders gewünscht hätte. Für mich eröffnet sich eine große Chance und ich versuche, das Beste daraus zu machen und die Miss Austria Corporation zu unterstützen. Sie haben von allen Seiten ziemlich viel Negatives abbekommen, was ich sehr schade finde.

Als Miss Austria hast du nun auch die Chance, an der Miss World Wahl in China teilzunehmen. Laufen die Vorbereitungen bereits?

Izabela: Ja. Im Moment ist es ziemlich stressig, weil ich schon in drei Wochen nach China fliegen und dort für einen Monat bleiben werde. Ich freue mich sehr darauf, bin aber gleichzeitig total nervös, weil ich noch nie so lange von zu Hause weg war. Ich glaube aber, dass es den anderen Teilnehmerinnen ähnlich geht. Ich freue mich darauf, viele Mädchen kennenzulernen und eine tolle Zeit zu haben.

Weißt du schon, was dich neben der Miss World Wahl in diesem Jahr noch erwarten wird?

Izabela: Im Moment steht die Miss World Wahl an erster Stelle. Danach wird man sehen. Für den Laufsteg wird es bei meiner Größe von 165 cm wohl kaum reichen, deswegen wird man bei mir den Fokus wohl auf Beauty-Kampagnen legen. Ich freue mich auf alles, was kommt.

Izabela: Ich möchte den Menschen beweisen, dass die Geschichte rund um die Miss Austria kein Kasperltheater ist. In den Zeitungen und in den sozialen Medien wird dieses Thema momentan zerrissen und ein schlechtes Licht auf die Miss Austria Corporation geworfen. Ich möchte den Leuten beweisen, dass dem nicht so ist und ich meine Sache gut machen werde. Ich habe auch aufgehört, jeden Zeitungsbericht und alle Kommentare in den sozialen Netzwerken zu lesen, weil es sehr demotivierend ist. Ich weiß, dass ich in dieser Sache nur wachsen kann. Meine Familie und Freunde stehen voll und ganz hinter mir, das bedeutet mir viel.