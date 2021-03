Segnung der Palmbuschen auf dem St. Peter Bühel

Viele Rankweiler Bürger Jung und Alt nahmen an der traditionsreichen Palm-Prozession vom St. Peter Bühel in die St. Josef Kirchte teil

RANKWEIL. Traumwetter bei der traditionsreichen Palm-Prozession auf dem St. Peter Bühel mit anschließender Messfeier in der Kirche St. Josef. Viele Eltern und Kinder pilgerten auf den Rankweiler „Ölberg“ um die Palmbuschen vom Rankweiler Kaplan Paul Niculaesi dementsprechend segnen zu lassen. Und wenn nicht verpflichtende, strenge Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie für die Besucher gewesen wären, dann hätten noch mehr Rankweiler Bürger und Menschen aus dem Raum Vorderland den Weg auf den St. Peter Bühel gemacht. Unter den zahlreichen Bürgern feierten auch Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöss-Krall mit Gatte Marco und ihren Kindern, Sport-Gemeinderat Helmut Jenny, VN und Russmedia Digital Geschäftsführer Gerold Riedmann mit Familie, Närrisches Kleeblatt Obfrau Monika Dobler den sechsten Fastensonntag. „Alles, was wir in der Kirche denken, sprechen und tun dreht sich in den kommenden Tagen und ihre Botschaft vom Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Deshalb ist sie für uns Christen die wichtigste Woche des ganzen Jahres“, meint Rankweil Pfarrer Dr. Walter Juen. Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche, die ihren Höhepunkt mit Gründonnerstag mit der Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, Karfreitag mit der Kreuzigung, Karsamstag mit dem Tag der Grabesruhe Jesu und Ostersonntag erreicht das große kirchliche Fest mit der Auferstehung Jesu seinen Höhepunkt. Nicht nur auf dem St. Peter Bühel wurden die Palmzweige gesegnet, in der Basilika und in der St. Peter Kirche gab es auch die würdige Segnung. Für die musikalische Umrahmung bei der Palm-Prozession und der Messfeier sorgte ein Blechbläser Ensemble der Bürgermusik Rankweil unter der Leitung von Werner Lins. VN-TK