Segel-WM: Bildstein/Hussl wahren Medaillen-Chance

Die österreichischen 49er-Segler Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei der WM vor Halifax vorzeitig als Siebente das Medal Race der besten zehn Boote erreicht. Das Vorarlberger Duo landete am Sonntag auf den Rängen 10, 12 und 13. Eine Wettfahrt steht am Montag noch auf dem Programm, ehe das finale Rennen ansteht. Keanu Prettner/Jakob Flachberger sind 32, im Nacra 17 liegen Laura Farese/Matthäus Zöchling auf Rang 17 sowie Lukas Haberl/Tanja Frank auf 24.

Fehlende Meter

"Es fühlt sich so an, als würden wir ein bisschen in der Mitte feststecken. Am Start lassen wir einiges liegen, das darf man sich in der Goldflotte nicht leisten. Das sind schlussendlich die fehlenden Meter, um vorne mitzufahren. Die Bootsgeschwindigkeit und Technik sind aber am Punkt", sagte Vorschoter Hussl.