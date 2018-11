Seehallencup in Hard wirft seine Schatten voraus

Zum sechsten Mal gibt es zum Jahreswechsel den Forstner Seehallencup in Hard.

Der Nachfolger von Vorjahressieger SV Lochau wird beim Hauptturnier des 6. Forstner Seehallencup in Hard vom 7. bis 12. Jänner 2019 in der Sporthalle am See auf dem modernen Kunstrasen gesucht. Vom 2. Bis 5. Jänner 2019 steigt das eigene 1b-Turnier mit 20 Mannschaften. Die Anmeldung zum Turnier für Einser und 1b-Mannschaften ist gestartet und jederzeit möglich.