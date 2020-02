Seebräute trafen sich zu ihrem legendären Kränzle

Lochau. Im Haus Lechner am Hausreuteweg gingen die Wogen hoch. Seit 25 Jahren lädt Monika zu ihrem bereits legendären Kaffeekränzle ein. Diesmal eroberte eine wilde Horde Seebräute zum Motto „Marine“ den Ansitz mit herrlichem Blick über das Schwabenmeer und ließ ihn in seinen Grundfesten erzittern.

Alles was gute Laune macht wurde von Gastgeberin Monika Lechner aufgeboten, um das Jubiläumskränzle zum ultimativen Faschingsgschnas werden zu lassen. Getreu dem heurigen Motto „Marine“ wurden Martrosinnen, voll aufgebrezelte Kapitäninnen mit viel Lametta, phantasievolle Seebräute und dazwischen so manch heiße Piratenbraut gesichtet. Stilgerecht, wie es sich bei einem Kaffeekränzle gehört, brachten sie als Gastgeschenke selbstgemachte Torten mit und folgten dabei Udo Jürgens einstigen Erfolgshit „Aber bitte mit Sahne“. Es war eine heiße Schlacht am Tortenbuffet, die sich Margrete Troy, Gaby Frischknecht und Susanne Morik mit Gastgeberin und Marinemaat Monika Lechner lieferten. Erfolgreich eingegriffen haben Karoline Appolonio, sowie Birigt und Sabine vom Hundesportverein, beide in gesitteter oranger Piratentracht.