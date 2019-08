Im Bodensee liegen rund 100 Leichen

Immer wieder sterben Menschen im Bodensee. Vor allem Badende. Manche von ihnen bleiben womöglich für immer in den Tiefen des Bodensee verschollen.

Auf der Liste ,Vermisste und Tote im Bodensee‘ werden derzeit 99 Personen geführt, bestätigt Michael Behrendt, Dienststellenleiter der Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen, gegenüber Bild.de.

Die Toten vom Bodensee

Personen, die über die Jahre tödlich verunglückten. In erster Linie Badegäste. Am Dienstag dieser Woche beispielsweise trieb ein 78-jähriger Mann bei Friedrichshafen regungslos im Wasser. Ein Schwimmer entdeckte den halbtoten Mann und brachte ihn mit anderen Badegästen sofort an Land. Dieser Mann entkam dem Grab Bodensee noch einmal (verstarb dann aber wenige Stunden später auf der Intensivstation).