Sechsjährige nach Mobbing im Krankenhaus

Weil ein sechsjähriges Mädchen von einer Freundin dermaßen psychisch fertig gemacht wurde, musste sie sogar ins Krankenhaus.

Ein Fall aus Großbritannien, der derzeit durch die Medien geht, schockiert das Netz. Eine Sechsjährige ist dort so heftig gemobbt worden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Mutter des Kindes postete ein Bild im Internet, auf dem das Mädchen zusammengekauert auf einem Krankenhausbett zu sehen ist.

Zu dem Bild schreibt die Mutter: “Das ist mein Kind, das aufgehört hat zu essen, sich in den Schlaf geweint hat und so schlimme Angst hatte, dass sie sich 20 Mal in einer Stunde übergeben musste.”